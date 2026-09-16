La víctima del crimen de Son Gotleu recibió una única puñalada, que le alcanzó el corazón

Hodaifa, el joven argelino de diecinueve años que falleció en la madrugada del lunes en el hospital de Son Espases tras ser apuñalado por un compatriota menor de edad en Son Gotleu, en Palma, recibió una única puñalada, pero mortal. El cuchillo le alcanzó el corazón y le causó una hemorragia interna. Esta fue la causa por la que apenas había sangre en el lugar de la agresión. La autopsia apunta a que el arma homicida era un cuchillo pequeño, que todavía no ha sido encontrado. El presunto autor tuvo tiempo de sobra de deshacerse de él antes de ser arrestado.

Las conclusiones de la autopsia realizada al joven fallecido coinciden con el relato de algunos de los testigos que vieron la agresión, ocurrida sobre las once de la noche del domingo en plena calle, en la esquina de Indalecio Prieto con el Passatge Pico Teide, en la barriada de Son Gotleu. En ese momento había una treintena de personas en el lugar, en el que hay tres bares a poca distancia. Según explicaron estos testigos, los dos jóvenes habían discutido por una deuda. Entonces el menor le propinó un cabezazo a la víctima y "en un segundo tenía un cuchillo en la mano y se lo clavó recto en el pecho".

El joven cayó malherido en el suelo, mientras que el agresor se escapó. Cuando llegó una ambulancia al lugar la víctima ya no tenía pulso. Los sanitarios lograron reanimarle y le trasladaron en estado crítico a Son Espases, pero falleció esa misma madrugada. La autopsia confirmaría posteriormente que la puñalada le había alcanzado el corazón. El joven sufrió una hemorragia interna, por lo que apenas sangraba tras la agresión.

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El presunto autor del crimen resultó ser un menor de diecisiete años. El joven fue detenido sobre la una de la madrugada en la plaza Orson Welles. No llevaba encima ningún arma blanca, aunque tuvo tiempo de sobra de deshacerse de ella. El análisis forense apunta a que se trataría de un cuchillo de pequeño tamaño. El detenido ingresó ayer en un centro de menores por orden de la jueza.