Piden 12 años de cárcel por violar a una mujer con una posible sumisión química en Palma: "Estaba demasiado mal para ser solo por el alcohol"

La Fiscalía y la acusación particular reclaman una condena de 12 años de prisión para un hombre acusado de violar a una mujer con una posible sumisión química en Palma. "Me desperté desnuda y me di cuenta de que había estado en mi casa. Yo no recordaba nada, nunca había tenido una resaca tan potente. Las consecuencias eran demasiado fuertes para ser solo del alcohol", explicó ayer la víctima en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. La mujer se mostró convencida de que el procesado le suministró alguna sustancia sedante a escondidas, que no apareció en los análisis. El acusado, que niega haber cometido la agresión sexual, declarará en la sesión de hoy.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de octubre de 2022. La mujer contó que la tarde anterior conoció al acusado, de nacionalidad alemana, en un bar a través de unos amigos comunes y que todos estuvieron bebiendo durante horas. Sobre el hombre dijo que le pareció "guapo y muy agradable", pero que perdió el interés en él cuando le dijeron que estaba casado. Durante varias horas, tomó vino blanco y dejó su copa en la mesa para ir al baño. "No estaba pendiente de la copa, me sentía segura", dijo. "Sobre las 12 de la noche, cuando el local cerró, yo estaba cansada y con ganas de irme a mi casa. El resto del grupo quiso seguir la fiesta en la calle Industria y, como vivo cerca, fui con ellos", explicó.

"Iba perjudicada por el alcohol y mi último recuerdo es llegar a la puerta del bar al que iban. Ya no tengo ningún recuerdo más. Me desperté a las nueve de la mañana, estaba muy mal, me dolía el cuerpo entero. Iba desnuda y me encontré una nota suya [del acusado] en el salón. Me di cuenta de que había estado allí y yo no recordaba nada", detalló. La mujer se mostró convencida de que el hombre la agredió sexualmente tras drogarla. "Nunca había tenido una resaca tan potente ni me había pasado no recordar absolutamente nada. Pensar que han hecho con mi cuerpo algo que yo no quería es lo más desagradable y angustioso que me ha pasado en la vida", remachó.

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"¿Tomó alguna droga aquella noche?", le preguntó la fiscal. "Conscientemente, no", replicó la mujer, que acudió al hospital horas después. En las analíticas no se encontraron restos de sustancias tóxicas, más allá del alcohol. La víctima incidió en que "nunca" consintió tener relaciones sexuales con el procesado y contó que ha estado en tratamiento psicológico. "Me genera mucha angustia pasar por la zona del bar y pensar que me lo puedo encontrar", concluyó.