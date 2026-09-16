La nuera de la Paca acepta 8,5 años de cárcel por al alijo de cinco kilos de cocaína

Pilar M.M., nuera de la Paca y mujer del Ico, ha aceptado una condena de ocho años y medio de prisión por el alijo de cinco kilos de cocaína destinados al poblado de Son Banya. La mujer se declaró autora de cinco delitos de tráfico de drogas, integración en grupo criminal, atentado a agentes de la autoridad, daños y conducción sin permiso tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que rebajó su petición inicial de 16,5 años de cárcel ante su reconocimiento de los hechos. Otros cuatro acusados acataron sendas condenas de seis años de reclusión, mientras el sexto encausado se enfrenta a una petición de ocho años de prisión tras negar su implicación en el narcotráfico.

Los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2024, cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo una investigación conjunta ante las sospechas de que Pilar M.M. se dedicaba a introducir en Son Banya importantes partidas de droga. Fruto de estas pesquisas, los agentes interceptaron a la mujer cuando entraba en Son Banya en coche. La nuera de la Paca trató de huir y embistió a los vehículos policiales antes de ser detenida. En su turismo, que conducía pese a no tener carné, encontraron una bolsa con cuatro kilos de cocaína de gran pureza.

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La investigación permitió arrestar a otros cinco sospechosos, que habían viajado a Mallorca desde la península para entregarle la droga. En la habitación del hotel donde estaba alojado uno de ellos fueron hallados, en un falso techo del baño, otros cuatro paquetes que contenían en total un kilo de cocaína.