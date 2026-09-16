Tribunales
Juicio a un joven por violar a una amiga y dejarla embarazada en Palma
La Fiscalía reclama una condena de ocho años de cárcel para el acusado, que asegura que las relaciones fueron consentidas por la denunciante
La Fiscalía reclama una condena de ocho años de prisión para un joven acusado de violar a una amiga suya y dejarla embarazada en Palma. La víctima, que abortó, explicó ayer en el juicio que el sospechoso la forzó a mantener relaciones sexuales en su domicilio. El acusado, por su parte, afirmó que fueron consentidas y su abogada alegó que el hijo que esperaba no era suyo, sino fruto de una relación anterior. El caso quedó visto para sentencia.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de octubre de 2022. La joven contó que aquella noche coincidió con el acusado en un pub de Peguera (Calvià) y luego fueron juntos a casa de él. "Estuvimos tonteando, nos besamos y le dije que me iba. Él me invito a entrar y yo accedí, me pareció una situación bastante inocente", explicó. "Yo no paraba de decirle que quería irme, él me tiró en la cama, echó el pestillo, me desnudó y me penetró. Me quedé bloqueada", detalló. La denunciante añadió que semanas después descubrió que estaba embarazada y decidió abortar.
El encausado, por su parte, negó haber forzado a la chica a mantener relaciones y alegó que estas fueron consentidas. La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron sus imputaciones al concluir el juicio, mientras la defensa solicitó la absolución. El juicio quedó visto para sentencia.
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