Detenidos diecinueve miembros de una banda especializada en desvalijar a bañistas en las playas de Palma y Calvià

Formaban un grupo organizado que se había especializado en robar a los bañistas en las playas urbanas de Palma y Calvià. Se desplazaban en patinetes eléctricos hasta las zonas de baño. Allí se apostaban discretamente, vigilaban a los turistas y esperaban a que se metieran en el agua. Y aprovechaban ese momento para llevarse los efectos que dejaban en la arena. Y si eran descubiertos no tenían reparo en utilizar la violencia para culminar el robo. La Policía Nacional ha detenido a 19 jóvenes argelinos que presuntamente integraban la banda, a la que se atribuyen decenas de robos este verano.

Según informan desde la Policía Nacional, la investigación se puso en marcha cuando se registró un enorme incremento de denuncias de hurtos y robos con violencia en las playas urbanas de Palma, con especial incidencia en Can Pere Antoni, Portitxol, Ciutat Jardí y Can Pastilla. Los ladrones se llevaban carteras, mochilas, tarjetas de crédito, teléfonos móviles y otros efectos de valor que los bañistas dejaban en la arena.

Esta actividad delictiva, que parecía apuntar a un mismo grupo de ladrones, llamó la atención del Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro de la Policía, que abrió una investigación con el apoyo de la Policía Local de Palma.

Las pesquisas policiales apuntaban a un grupo de jóvenes que actuaba de forma organizada. Los sospechosos, todos de nacionalidad argelina, se desplazaban a las playas urbanas de Palma y Calvià en patinetes eléctricos y se apostaban en determinados lugares para vigilar a las posibles víctimas. Actuaban sobre todo de noche, esperando a que los turistas dejaran sus pertenencias en la arena para darse un baño. Por lo general actuaban con sigilo, pero si las víctimas se daban cuenta del robo e intentaban evitarlo, los delincuentes no tenían reparo en emplear la violencia para llevarse sus pertenencias.

Pisos okupados

La Policía descubrió que los sospechosos vivían hacinados en dos pisos okupados de Palma, donde recibían también a otros ladrones a los que compraban mercancías sustraídas. Las gestiones policiales permitieron imputarles decenas de hurtos y robos con fuerza cometidos en las playas de Palma y Calvià este verano.

Una vez identificados y localizados los sospechosos, la Policía puso en marcha la segunda fase de la operación, con el registro de los dos domicilios donde vivían. En el operativo participaron agentes de Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Brigada de Extranjería, Distrito Centro y Policía Local. El contingente policial irrumpió en los domicilios antes de que los jóvenes pudieran reaccionar y los arrestó.

Una de las viviendas estaba en muy mal estado, con una habitación apuntalada, por lo que la Policía solicitó la intervención de Bombers y técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento, que la precintaron por el riesgo de derrumbe.

Patinetes y una bicicleta eléctrica incautada por la Policía. / CNP / Policía Local de Palma

Durante los registros los agentes encontraron 42 teléfonos móviles supuestamente robados, así como once patinetes de dudosa procedencia, ya que tenían los números de serie borrados o raspados para evitar su identificación. En uno de los patinetes habían hecho un orificio expresamente para ocultar un arma blanca. También fueron intervenidas numerosas herramientas, documentación y otros efectos probablemente robados. La Policía continúa con las gestiones para encontrar a sus propietarios.

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En la operación han sido detenidos 19 jóvenes argelinos que presuntamente formaban parte de la banda, y no se descarta que la cifra de arrestos aumente en los próximos días.