Dos condenados por secuestrar y agredir a un hombre para robarle en Palma

Dos hombres han sido condenados hoy a sendas penas de dos años de prisión por secuestrar y agredir a un hombre para robarle en Palma. Ambos han reconocido que llevaron por la fuerza a la víctima a dos viviendas, donde le golpearon, le quitaron sus pertenencias y le exigieron dinero. Luego lo llevaron a una sucursal bancaria para que sacara efectivo de su cuenta, donde la víctima pudo pedir auxilio. Los procesados se han declarado autores de delitos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones tras pactar con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente seis años de prisión por cabeza. Las partes han acordado que las condenas queden suspendidas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de julio de 2022. La víctima estaba tomando unas copas en un hostal de Palma. Los dos acusados lo abordaron y, aprovechando que estaba ebrio y que sus amigos se habían marchado, le obligaron a subir a un vehículo y lo llevaron hasta una vivienda. Allí se mostraron agresivos, le quitaron el teléfono y 60 euros. Luego lo trasladaron a otro inmueble, donde le agredieron mientras le exigían más dinero.

Los dos procesados retuvieron a la víctima durante varias horas y le dijeron que debía darles mil euros a cada uno. El perjudicado les explicó que no tenía más efectivo encima, pero les convenció para ir a un banco y sacar más. Así lo hicieron. Los delincuentes llevaron entonces a la víctima a una sucursal y, mientras la víctima accedía al interior, se quedaron esperando en la calle.

El hombre aprovechó entonces para explicarle a un empleado lo que estaba ocurriendo y pedir ayuda. El testigo alertó a la Policía, que acudió rápidamente al lugar. Pero los dos acusados ya se habían marchado. El grupo de Atracos de la Policía Nacional puso en marcha una investigación y semanas después consiguió detener a los dos autores del secuestro. La víctima tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones que sufrió, de carácter leve.

La Fiscalía imputó a los dos acusaods delitos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones. Por ellos solicitó sendas condenas de seis años de prisión y una multa de 540 euros, así como una indemnización de 440 euros para el perjudicado. Hoy, antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Palma, los abogados defensores y la fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad y las penas han quedado rebajadas.

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El acuerdo aplica tres atenuantes de toxifrenia, ya que los dos acusados eran adictos a las drogas, de reparación del daño, porque han abonado ya la indemnización y de dilaciones indebidas por el retraso que ha sufrido el procesado judicial. Así, ambos se han declarado autores de los tres delitos y se han conformado con sendas condenas de dos años de prisión, que quedan en suspenso. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.