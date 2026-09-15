Investigación
La jueza envía a un centro de internamiento al menor acusado del crimen de Son Gotleu
El adolescente, detenido por matar de una puñalada a un joven el domingo por la noche, tiene pendiente cumplir una condena anterior
La jueza de menores ha decretado hoy el internamiento en un centro del adolescente de 17 años acusado de matar un joven en Son Gotleu, en Palma, durante una pelea. El sospechoso ya había sido condenado por otros delitos y tiene pendiente cumplir varios meses de reclusión por esos antecedentes, según han explicado fuentes conocedoras del caso. Varios conocidos suyos han explicado que el chico se había fugado del centro en el que estaba cumpliendo la condena. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar completamente el crimen.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, sobre las once de la noche, en la calle Indalecio Prieto. Yassar, el presunto homicida , apuñaló a la víctima, Hodaifa, ante numerosos testigos. La víctima se desplomó en la acera y cuando llegó la ambulancia lo encontró sin pulso. Los sanitarios consiguieron reanimarle y le trasladaron en estado crítico al hospital de Son Espases. A pesar de todos los esfuerzos, el joven falleció de madrugada.
El agresor se escapó, pero varias dotaciones policiales realizaron batidas por la zona y consiguieron dar con él sobre la una de la madrugada. Los agentes no encontraron el arma homicida. Según las primeras informaciones facilitadas por la Policía, la víctima tenía diecinueve años y presunto homicida, dieciocho. Las previsiones apuntaban a que los agentes del Grupo de Homicidos apurarían el plazo legal de 72 horas para poner al detenido a disposición judicial. Sin embargo, tras revisar la filiación de Yassar se comprobó que tiene diecisiete años. Esta circunstancia ha obligado a agilizar la investigación para llevar al chico ante la Fiscalía de Menores hoy mismo.
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