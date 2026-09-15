El joven detenido por matar de una puñalada a otro chico en Son Gotleu, en Palma, es menor de edad

La Policía Nacional ha confirmado que el joven argelino que fue detenido en la madrugada del lunes por matar de una puñalada a un compatriota en Son Gotleu, en Palma, tiene diecisiete años, lo que ha obligado a acelerar la investigación para ponerle cuanto antes a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá decidir que medidas le impone. Probablemente el chico retornará a es Pinaret, de donde estaba fugado, según comentaron algunos de sus conocidos.

Yassar, el presunto homicida , apuñaló a la víctima, Hodaifa, sobre las once de la noche del domingo en plena calle Indalecio Prieto, en Son Gotleu, ante numerosos testigos. La víctima se desplomó en la acera y cuando llegó la ambulancia lo encontró sin pulso. Los sanitarios consiguieron reanimarle y le trasladaron en estado crítico al hospital de Son Espases. A pesar de todos los esfuerzos, el joven falleció de madrugada.

Mientras tanto, el presunto agresor se había escapado corriendo. Varias dotaciones policiales, tras recabar una descripción del joven, realizaron batidas por los alrededores y le localizaron sobre la una de la madrugada. Los agentes no encontraron el arma homicida.

Según las primeras informaciones facilitadas por la Policía, la víctima tenía diecinueve años y presunto homicida, dieciocho. Las previsiones apuntaban a que los agentes del Grupo de Homicidos apurarían el plazo legal de 72 horas para poner al detenido a disposición judicias. Sin embargo, tras revisar la filiación de Yassar se comprobó que tiene diecisiete años. Esta circunstancia ha obligado a agilizar la investigación para llevar al chico ante la Fiscalía de Menores hoy mismo.

La agresión ocurrió en presencia de numerosos testigos, según explicaron ayer varios chicos argelinos que se habían reunido en el lugar, la esquina de Indalecio Prieto con el Passagte Pico Teide. Según el relato de algunos de estos testigos, los dos chicos discutieron por una deuda y Yassar propinó un cabezazo a Hodaifa. "En un segundo tenía un cuchillo en la mano y se lo clavó recto en el pecho", comentaron.

Noticias relacionadas

La Policía ha buscado el cuchillo por los alrededores del lugar, sin éxito por ahora.