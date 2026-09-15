Dos detenidos por un robo con violencia a tres jóvenes en la playa de Can Picafort
A uno de los ladrones se le cayó su propio teléfono durante el forcejeo, lo que permitió identificarle
Dos jóvenes fueron detenidos por la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Margalida como presuntos autores de un robo con violencia a tres chicos en la playa de Can Picafort en la madrugada del pasado martes.
Según denunciaron las víctimas, dos chicas y un chico, estaban de madrugada en la playa cuando se acercaron dos jóvenes, que les pidieron un cigarro y compartir sus bebidas. Cuando los bañistas se negaron, los recién llegados reaccionaron de forma agresiva y les arrebataron sus pertenencias. Las víctimas trataron de impedirlo y mantuvieron un forcejeo, en el que sufrieron heridas leves.
Cuando los ladrones se marcharon, los jóvenes vieron que a uno de ellos se le había caído el teléfono móvil en la arena. Al tocar la pantalla aparecía una foto de uno de los asaltantes. Tras pedir ayuda a través del 112, dotaciones de la Policía Local y la Guardia Civil realizaron una batida por los alrededores y encontraron a los dos sospechosos, acostados en unas hamacas en la playa. Los dos fueron reconocidos por las víctimas y detenidos por un delito de robo con violencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- La Policía Local de Palma localiza a una mujer que había perdido una bolsa con 2.800 euros
- El abogado de Milojevic alega que se limitaba a darle asesoramiento legal
- Denunciado por instalar una grúa ilegal para bajar una embarcación en Cala Egos
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Decenas de testigos presenciaron el apuñalamiento mortal de un joven en Son Gotleu
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Juzgan a la nuera de la Paca por intentar introducir cuatro kilos de cocaína en Son Banya