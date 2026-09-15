Dos detenidos por un robo con violencia a tres jóvenes en la playa de Can Picafort

Dos jóvenes fueron detenidos por la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Margalida como presuntos autores de un robo con violencia a tres chicos en la playa de Can Picafort en la madrugada del pasado martes.

Según denunciaron las víctimas, dos chicas y un chico, estaban de madrugada en la playa cuando se acercaron dos jóvenes, que les pidieron un cigarro y compartir sus bebidas. Cuando los bañistas se negaron, los recién llegados reaccionaron de forma agresiva y les arrebataron sus pertenencias. Las víctimas trataron de impedirlo y mantuvieron un forcejeo, en el que sufrieron heridas leves.

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Cuando los ladrones se marcharon, los jóvenes vieron que a uno de ellos se le había caído el teléfono móvil en la arena. Al tocar la pantalla aparecía una foto de uno de los asaltantes. Tras pedir ayuda a través del 112, dotaciones de la Policía Local y la Guardia Civil realizaron una batida por los alrededores y encontraron a los dos sospechosos, acostados en unas hamacas en la playa. Los dos fueron reconocidos por las víctimas y detenidos por un delito de robo con violencia.