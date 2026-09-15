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Dos detenidos por un robo con violencia a tres jóvenes en la playa de Can Picafort

A uno de los ladrones se le cayó su propio teléfono durante el forcejeo, lo que permitió identificarle

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca.

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca. / Guardia Civil

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Dos jóvenes fueron detenidos por la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Margalida como presuntos autores de un robo con violencia a tres chicos en la playa de Can Picafort en la madrugada del pasado martes.

Según denunciaron las víctimas, dos chicas y un chico, estaban de madrugada en la playa cuando se acercaron dos jóvenes, que les pidieron un cigarro y compartir sus bebidas. Cuando los bañistas se negaron, los recién llegados reaccionaron de forma agresiva y les arrebataron sus pertenencias. Las víctimas trataron de impedirlo y mantuvieron un forcejeo, en el que sufrieron heridas leves.

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Cuando los ladrones se marcharon, los jóvenes vieron que a uno de ellos se le había caído el teléfono móvil en la arena. Al tocar la pantalla aparecía una foto de uno de los asaltantes. Tras pedir ayuda a través del 112, dotaciones de la Policía Local y la Guardia Civil realizaron una batida por los alrededores y encontraron a los dos sospechosos, acostados en unas hamacas en la playa. Los dos fueron reconocidos por las víctimas y detenidos por un delito de robo con violencia.

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