Arrestado por robar 40.000 euros de un domicilio de Llubí

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años por su participación en un robo cometido el pasado mes de julio en un domicilio de Llubí, donde varios ladrones forzaron una caja fuerte con una sierra radial y se llevaron 40.000 euros.

El robo se cometió el pasado mes de julio. Varios ladrones se colaron en una vivienda de Llubí y se llevaron joyas, objetos electrónicos y 40.000 euros en metálico que había en la caja fuerte, que forzaron con una radial.

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La Guardia Civil de Santa Margalida llevó a cabo una serie de pesquisas que permitieron identificar a uno de los presuntos ladrones, un joven de 21 años que fue detenido el pasado martes. La investigación sigue abierta para arrestar al resto de los implicados.