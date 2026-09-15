Arrestado por robar 40.000 euros de un domicilio de Llubí
Los ladrones forzaron la caja fuerte de la vivienda con una sierra radial
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años por su participación en un robo cometido el pasado mes de julio en un domicilio de Llubí, donde varios ladrones forzaron una caja fuerte con una sierra radial y se llevaron 40.000 euros.
El robo se cometió el pasado mes de julio. Varios ladrones se colaron en una vivienda de Llubí y se llevaron joyas, objetos electrónicos y 40.000 euros en metálico que había en la caja fuerte, que forzaron con una radial.
La Guardia Civil de Santa Margalida llevó a cabo una serie de pesquisas que permitieron identificar a uno de los presuntos ladrones, un joven de 21 años que fue detenido el pasado martes. La investigación sigue abierta para arrestar al resto de los implicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- La Policía Local de Palma localiza a una mujer que había perdido una bolsa con 2.800 euros
- El abogado de Milojevic alega que se limitaba a darle asesoramiento legal
- Denunciado por instalar una grúa ilegal para bajar una embarcación en Cala Egos
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Decenas de testigos presenciaron el apuñalamiento mortal de un joven en Son Gotleu
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Juzgan a la nuera de la Paca por intentar introducir cuatro kilos de cocaína en Son Banya