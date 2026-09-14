Un turista agrede a tres guardias civiles tras intentar entrar en un hotel que no era el suyo en Alcúdia
El acusado se mostró muy agresivo con el personal del establecimiento y con los agentes, a los que causó diversas lesiones
La Guardia Civil detuvo ayer a un turista francés de 22 años que agredió a tres agentes tras intentar entrar en un hotel que no era el suyo en Alcúdia. El acusado se mostró muy agresivo tanto con el personal del establecimiento como con los funcionarios, a los que causó diversas lesiones. Está acusado de delitos de atentado a agentes de la autoridad, desobediencia y resistencia grave.
Los hechos tuvieron ocurrieron el domingo de madrugada en la recepción de un hotel. El personal del establecimiento pidió ayuda a la Guardia Civil por la presencia de un joven muy agresivo que pretendía entrar en una habitación, pese a que no estaba alojado allí. Cuando llegaron los agentes comprobaron que el acusado estaba increpando a los trabajadores que le impedían el acceso.
Tras comprobar mediante la pulsera identificativa que no se hospedaba en ese hotel, sino en otro de la zona, los guardias civiles le explicaron el malentendido y le indicaron dónde estaba su alojamiento. Sin embargo, el turista no hizo caso a sus indicaciones y mantuvo una actitud desafiante. Insultó y amenazó a los agentes, contra los que intentó arremeter varias veces.
El joven fue finalmente inmovilizado y opuso una fuerte resistencia, lanzando golpes y patadas contra los funcionarios, causando lesiones a tres de ellos. El acusado fue finalmente detenido y ha sido puesto a disposición judicial.
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