Tribunales
Piden 10 años de cárcel por violar a su compañera de piso mientras dormía en Palma
La Fiscalía reclama también una indemnización de 20.000 euros para la víctima
La Fiscalía reclama una condena de 10 años de prisión para un hombre acusado de violar a su compañera de piso mientras dormía en Palma. El procesado no ha reconocido los hechos durante la vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial y el juicio ha quedado visto para sentencia.
El ministerio público sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de octubre de 2022. El encausado, de 52 años, aprovechó que la mujer estaba profundamente dormida para penetrarla sin su consentimiento. La víctima denunció lo ocurrido enseguida y el sospechoso fue detenido ese mismo día.
El hombre está acusado de un delito de agresión sexual con penetración, por el que la Fiscalía solicita 10 años de cárcel y que indemnice a la víctima con 20.000 euros.
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