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Herido crítico un joven de 19 años apuñalado en Son Gotleu

La agresión ha ocurrido sobre las 23.00 horas de la pasada noche

La puerta principal del servicio de Urgencias de Son Espases.

La puerta principal del servicio de Urgencias de Son Espases. / Irene R. Aguado

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EFE

Un joven de 19 años ha sido hospitalizado en estado crítico tras ser herido con un arma blanca la pasada noche en la calle Indalecio Prieto, en el barrio palmesano de Son Gotleu.

El suceso ha ocurrido sobre las 23.00 horas de la pasada noche y cuando los servicios de emergencias han llegado hasta el herido han encontrado al joven en parada cardiorrespiratoria, con una puñalada en el abdomen, ha informado el 061.

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Tras aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada han logrado que el paciente recuperara el pulso y lo han trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Son Espases donde ha sido intervenido de urgencia.

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