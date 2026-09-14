Un conductor ebrio se estrella contra un semáforo en la calle Aragón de Palma

Un ciudadano colombiano de 28 años ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial al triplicar el máximo legal en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido tras estrellarse con su coche contra un semáforo de la calle Aragón, en Palma. El conductor, según la Policía Local, intentó abandonar el lugar del accidente, pero no pudo porque su coche tenía una rueda destrozada.

Según informa la Policía Local de Palma, el siniestro ocurrió sobre las cuatro y media de la madrugada del pasado jueves en la confluencia de las calles Gabriel Maura y Aragón. El conductor perdió el control y se estrelló contra un semáforo, que cayó al suelo.

El impacto tiró el semáforo al suelo. / Policía Local de Palma

El hombre intentó marcharse, pero no pudo porque su vehículo tenía una rueda destrozada y el sistema de dirección inutilizado, además de grandes daños en el parachoques, la aleta y la puerta. El coche quedó inmovilizado a pocos metros del lugar de la colisión.

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Las primeras dotaciones policiales que acudieron al lugar detectaron en el conductor síntomas de ebriedad. Fue sometido a la prueba de detección, que arrojó un resultado positivo de 0,84, más del triple del máximo legal y por encima del umbral de delito. El conductor quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, y el atestado se remitirá al juzgado.