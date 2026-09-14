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Tribunales

Dos años de cárcel por una agresión sexual a una joven en un hotel en s'Illot

El procesado ha reconocido los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma

El hombre condenado, hoy en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma.

El hombre condenado, hoy en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a dos años de prisión por una agresión sexual a una joven en un hotel de s'Illot, en Sant Llorenç. El acusado ha reconocido los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que ha rebajado su petición inicial de seis años de cárcel. El procesado ha abonado 5.000 euros de indemnización a la perjudicada y se ha comprometido a entregarle otros 10.000. Las partes han acordado que la pena de prisión quede suspendida.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de julio de 2019, cuando el acusado, argentino de 40 años, y la víctima estaban en la terraza de un edificio. Cuando ambos empezaron a bajar por las escaleras, el hombre se giró y le introdujo los dedos en la vagina a la mujer, que se resistió y salió corriendo a la calle. Tuvo que recibir asistencia psicológica y padece secuelas.

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El encausado fue detenido ese mismo día y la Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual, por el que solicitó una condena de seis años de prisión. Hoy, antes de la vista oral, el ministerio público y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad y han acordado apreciar una atenuante de reparación del daño, por lo que la pena ha quedado fijada en dos años de prisión.

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