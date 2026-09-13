Un incendio destruye un autobús en una nave en el polígono de Son Castelló, en Palma

Un incendio destruyó ayer por la noche un autobús que estaba en el interior de una nave industrial en el polígono de Son Castelló, en Palma. La intervención de los Bombers de Palma no pudo evitar que el vehículo quedara calcinado.

El fuego se declaró sobre las once de la noche, en el interior de una nave industrial de la calle Gremi Tintorers, en el polígono de Son Castelló. Cuando llegaron al lugar las primeras dotaciones de bomberos se encontraron con que el fuego se había declarado en un autobús aparcado en la nave, que estaba envuelto en llamas.

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Los bomberos sofocaron el fuego, aunque el vehículo quedó totalmente arrasado.