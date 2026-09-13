Detienen a un vendedor ambulante en la Playa de Palma por traficar con cocaína

Una patrulla de la Policía Local de Palma arrestó el pasado miércoles a un joven que presuntamente simulaba dedicarse a la venta ambulante en s'Arenal para traficar con droga. Los agentes presenciaron la transacción con un turista, al que luego le intervinieron una papelina de cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde en la calle Llaüt de s'Arenal. Agentes de la Policía Local adscritos al dispositivo de Seguridad Turística (Setur) se percataron de que un vendedor ambulante que ofrecía unas gafas de sol a un turista le entregaba subrepticiamente una papelina a cambio de dinero.

Tras la transacción, los policías interceptaron al comprador y al cachearle le encontraron una papelina de cocaína y un cogollo de marihuana. El hombre reconoció que acababa de comprar la papelina al vendedor ambulante por 40 euros.

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Una segunda patrulla policial, mientras, localizó al vendedor, que trató de escapar al verles. Cuando fue interceptado le encontraron 165 euros en efectivo. El hombre, un senegalés de 27 años, quedó detenido y fue entregado a la Policía Nacional.