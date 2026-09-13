Dos detenidos por vender cocaína a domicilio en Palma

El servicio es conocido como "telecoca". En lugar de vender droga en un punto fijo, los narcos quedan por teléfono con los consumidores y les llevan directamente las cantidades pactadas a su calle. Esta forma de actuar dificulta su localización por la Policía y da mayores facilidades a los compradores. La Policía Nacional, tras varios meses de investigación, ha arrestado dos hombres que presuntamente distribuían droga por toda Palma.

Los investigadores del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevaban desde mayo tras la pista de unos individuos de los que se sospechaba que vendían droga a domicilio en Palma. Los agentes realizaron una serie de vigilancias sobre estos hombres, que confirmaron las sospechas. Uno de ellos se movía al volante de un vehículo de gran cilindrada para desplazarse a distintos puntos de la ciudad donde le requerían los compradores de droga.

La Policía inspeccionó el domicilio con un perro adiestrado para encontrar droga. / CNP

En una primera fase de la operación, a mediados de agosto, fue arrestado uno de los sospechosos cuando presuntamente se disponía a abastecer a una serie de "clientes". Los agentes le intervinieron veinte gramos de cocaína.

Las pesquisas siguieron sobre el segundo sospechoso. Los investigadores comprobaron que mantenía una intensa actividad relacionada con la venta de drogas. Se desplazaba continuamente a distintos puntos de la ciudad, donde mantenía breves encuentros con otras personas, tanto en su coche como en bares o cafeterías. Tras apenas treinta segundos se separaban y el sospechoso se marchaba a toda velocidad.

Droga y dinero intervenido en la operación. / CNP

El hombre fue detenido finalmente este jueves. Los policías realizaron un registro con autorización judicial en su domicilio, donde encontraron cuarenta gramos de cocaína 11.200 euros en una caja de caudales escondida dentro de un armario.

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Tras ser puesto a disposición judicial, el hombre ingresó en prisión provisional.