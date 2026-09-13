Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SALIDAS SON ESPASESCASA RIESGO DERURBE PALMAPARQUE FOTOVOLTAICO SON BONETDESTROZO FINCA TEMPORALEDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARESHUELGA INDEFINIDA DE MÉDICOS
instagramlinkedin

Detenido un hombre por enseñar sus genitales a una menor en Palma

Cuando acudió la Policía al lugar el individuo negó la acusación, pero los agentes vieron que todavía llevaba el órgano sexual por fuera del pantalón, tapado solo por la camiseta

Agentes de la Policía Nacional de Palma.

Agentes de la Policía Nacional de Palma. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional arrestó ayer a un hombre en Palma por un delito de exhibicionismo, después de que presuntamente le mostrara sus genitales a una menor en un bar. Cuando llegaron los agentes al lugar, el individuo negó la acusación, pero los policías se percataron de que todavía llevaba el órgano sexual fuera de los pantalones, tapado solo por la camiseta.

El incidente ocurrió ayer por la mañana, cuando la Policía recibió un aviso de que un hombre había enseñado sus genitales a varios menores en un bar de Palma. Los agentes que acudieron al establecimiento se entrevistaron con el padre de una menor y los trabajadores del establecimiento, que confirmaron el episodio de exhibicionismo y dijeron que no era la primera vez que el hombre hacía algo parecido.

Noticias relacionadas

La patrulla policial se entrevistó entonces con el sospechoso, que negó en todo momento las acusaciones. Sin embargo, los agentes se percataron de que llevaba todavía los genitales al aire, por encima del pantalón y solo cubiertos parcialmente por la camiseta. El hombre, de nacionalidad española, fue detenido por un delito de exhibicionismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents