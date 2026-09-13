Capturan en Palma a dos miembros de una banda especializada en robar tabaco de los aeropuertos

La Guardia Civil ha arrestado en Palma dos hombres, presuntos miembros de una banda especializada en robar cartones de tabaco en las tiendas de los aeropuertos. Según los investigadores, estos delincuentes vuelan de ciudad en ciudad con billetes de bajo coste para acceder a los establecimientos "duty free" y actúan coordinados, con auriculares inalámbricos. Mientras uno atrae la atención de los empleados otro se lleva el tabaco. La banda habría sustraído 162 cartones de tabaco en Son Sant Joan, por valor de más de 11.000 euros.

La intervención se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre, cuando un agente de la Sección Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma reconoció en la terminal a dos individuos, que sabía que estaban siendo buscados por robos en comercios del recinto.

El guardia les siguió discretamente y vio que actuaban de forma coordinada. Mientas uno vigilaba el otro metía cartones de tabaco en su equipaje de mano. Tras pedir ayuda a otros guardias, procedieron a la detención de los sospechosos.

De la investigación de la UDAIFF se desprende que los dos hombres, de 34 y 38 años, forman parte de una banda organizada que opera de forma itinerante por distintos aeropuertos europeos. Otros dos miembros de la misma organización ya fueron arrestado recientemente.

Los delincuentes compran billetes de bajo coste para moverse de ciudad en ciudad y acceder a los comercios "duty free", y actúan de forma coordinada, con contacto mediante auriculares inalámbricos. Mientras uno vigila o distrae a los empleados, el otro sustrae la mercancía o la cambia de sitio a un lugar fuera de la vista de los trabajadores, donde la recogen luego. Luego se llevan el tabaco al Reino Unido, donde triplica su precio, lo que les reporta grandes beneficios.

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La Guardia Civil atribuye a la banda la sustracción acumulada de 162 cartones de tabaco, por un valor de 11.000 euros