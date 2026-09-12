Piden 4 años de cárcel por asaltar a un anciano en su casa tras hacerse pasar por el nieto de su vecina

"¡Hola! ¿No me conoces? Soy el nieto de María". Con estas palabras se presentó un joven en el domicilio de un anciano de 88 años en Palma. Simuló ser el nieto de una vecina suya y le contó que necesitaba dinero para medicamentos. La víctima cayó en el engaño y le dejó entrar en el domicilio, donde el intruso le agarró con el brazo por el cuello, haciendo ademán de practicarle un 'mataléon', y le amenazó. Consiguió así que la víctima le diera 50 euros y huyó. La Fiscalía reclama ahora una condena de cuatro años y tres meses de cárcel para él por un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada. Un juzgado de lo penal de Palma celebró ayer una vista previa del juicio, en la que el acusado rechazó el acuerdo de conformidad ofrecido por el ministerio público. La magistrada señaló el juicio para finales de año.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro y cuarto de la tarde del 15 de mayo de 2026. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el delincuente llamó al timbre de un chalé situado en la calle Aragó de Palma. El morador, un anciano de 88 años, salió a la entrada de la vivienda y abrió la puerta de la barrera exterior. El joven se dirigió entonces a él con tono amistoso y dijo ser el nieto de una mujer que vivía en las inmediaciones. Incluso llegó a señalar una vivienda cercana como si fuera la residencia de la mujer.

El delincuente le contó entonces que su abuela se había ido a vivir a un pueblo y él necesitaba comprar unos medicamentos con urgencia pero no tenía dinero. Mostrándose desesperado, le pidió unos 30 o 35 euros para comprar los fármacos. La víctima se creyó la historia y le dejó entrar en la vivienda.

El acusado mostró sus verdaderas intenciones cuando ambos estaban en el salón de la casa. Volvió a pedirle dinero y, ante la falta de respuesta del octogenario, lo atacó. Se colocó detrás de él y le rodeó el cuello con el brazo como si fuera a hacerle un 'mataleón', una llave de estrangulamiento que provoca la pérdida de consciencia en cuestión de segundos. "Dame el dinero si no quieres que te pase algo", le dijo a modo de amenaza.

El anciano cedió a sus pretensiones, sacó del bolsillo de su camisa un billete de 50 euros que llevaba y se lo dio. El joven se dio entonces a la fuga. El perjudicado, que no sufrió lesiones, llamó a la Policía Nacional, presentó una denuncia y el grupo de Atracos puso en marcha una investigación. Los agentes consiguieron identificar en poco tiempo al sospechoso, que fue arrestado cuatro días después del atraco. Desde entonces permanece en prisión provisional.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de robo con violencia en casa habitada, por el que solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el joven, de nacionalidad española. El acusado ya fue condenado hace unos años por acosar a una profesora del instituto de Palma en el que cursaba sus estudios. En aquella ocasión se declaró autor de delitos de coacciones y amenazas y aceptó pagar una multa de 240 euros.

Noticias relacionadas

La abogada defensora y el fiscal negociaron ayer un posible acuerdo de conformidad para rebajar la pena si el sospechoso reconocía su implicación en el atraco al anciano. Sin embargo, el acusado rechazó esta posibilidad y anunció su intención de ir a juicio. La vista oral se celebrará el próximo mes de noviembre.