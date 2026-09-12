Condenados cuatro miembros de una 'banda del Rolex' por tres atracos en Palma y Calvià

Cuatro miembros de una 'banda del Rolex' han sido condenados a penas que suman 14,5 años de prisión por tres asaltos violentos cometidos en Palma y Calvià. Los delincuentes consiguieron hacerse con joyas valoradas en más de 50.000 euros en los robos durante el verano de 2024. En el juicio se declararon autores de dleitos de robo con violencia, grupo criminal y lesiones tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre sus abogados y la Fiscalía.

Los acusados venían a Mallorca desde Nápoles (Italia) para cometer los robos. El primero se produjo el 22 de julio de 2024 por la noche en la calle Reina Constança, en Palma. Uno de los delincuentes tiró al suelo de un empujón a la víctima y le sustrajo un reloj Rolex valorado en 28.800 euros. Dos compinches suyos les esperaban en las inmediaciones en sendas motos y los tres se dieron a la fuga rápidamente.

Al día siguiente, en el Paseo de Illetes, en Calvià, actuaron de nuevo. Se abalanzaron sobre una mujer que llevaba un Rolex de 25.000 euros y forcejeron con ella, pero la joya cayó al suelo y dos vecinos corrieron a auxiliar a la víctima, por lo que los delincuentes tuvieron que escapar de vacío. Finalmente, el 9 de septiembre consiguieron sustraer un reloj de oro valorado en 22.000 euros y se escaparon en un ciclomotor.

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La Fiscalía reclamaba inicialmente penas que sumaban 37 años de cárcel para los cuatro acusados. Sin embargo, el ministerio público rebajó su petición tras el acuerdo de conformidad alcanzado con los abogados defensores. Uno de los procesados aceptó cinco años y medio de cárcel en total, mientras los otros se conformaron con penas de entre dos y tres años y medio de prisión.