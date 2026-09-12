Un ciclista sufre una parada cardiaca en la carretera de Lluc

Un ciclista de 47 años ha sufrido una parada cardiaca mientras realizaba una ruta por los alrededores de Lluc. El deportista ha podido ser reanimado y evacuado en helicóptero al hospital de Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.

Según informa el 061, el incidente ha ocurrido sobre las diez y media de la mañana, cuando un ciclista de 47 años que realizaba una ruta cerca de Lluc se ha desmayado. El hombre ha sido atendido inicialmente por varios testigos, entre los que había médicos y enfermeros fuera de servicio, que han comprobado que no respiraba y han iniciado las prácticas de reanimación.

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Al lugar se ha desplazado una ambulancia y un helicóptero medicalizado del 061, que ha aterrizado en el campo de fútbol de Lluc, y ha trasladado directamente al hombre al hospital de Son Espases, donde ha ingresado en la UCI en estado grave.