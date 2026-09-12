Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SALIDAS SON ESPASESCASA RIESGO DERURBE PALMAPARQUE FOTOVOLTAICO SON BONETDESTROZO FINCA TEMPORALEDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARESHUELGA INDEFINIDA DE MÉDICOS
instagramlinkedin

Los Bombers rescatan a una excursionista herida en Peguera

La mujer tenía una lesión en una pierna y no podía caminar, por lo que fue evacuada en helicóptero

Rescate en helicóptero de la mujer herida en Peguera.

Rescate en helicóptero de la mujer herida en Peguera.

Bombers de Mallorca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Bombers de Mallorca del parque de Calvià, junto al helicóptero sa Milana, han rescatado esta mañana a una excursionista que ha sufrido un accidente en un lugar de difícil acceso en la zona de Peguera.

El accidente ha ocurrido sobre las once y media de la mañana en una zona de monte de Peguera. La mujer ha sufrido una caída que le ha provocado una lesión en una pierna, por lo que no podía caminar. Así que ha tenido que ser evacuada por el helicóptero hasta un lugar en el que esperaba una ambulancia, que la ha trasladado a un centro médico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • peguera
  • Sucesos Mallorca
  • Helicóptero
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents