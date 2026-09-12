Los Bombers rescatan a una excursionista herida en Peguera
La mujer tenía una lesión en una pierna y no podía caminar, por lo que fue evacuada en helicóptero
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Bombers de Mallorca del parque de Calvià, junto al helicóptero sa Milana, han rescatado esta mañana a una excursionista que ha sufrido un accidente en un lugar de difícil acceso en la zona de Peguera.
El accidente ha ocurrido sobre las once y media de la mañana en una zona de monte de Peguera. La mujer ha sufrido una caída que le ha provocado una lesión en una pierna, por lo que no podía caminar. Así que ha tenido que ser evacuada por el helicóptero hasta un lugar en el que esperaba una ambulancia, que la ha trasladado a un centro médico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El camionero que provocó el accidente en la autopista de Inca multiplicó por 12 la tasa máxima de alcohol
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- La Policía Local de Palma localiza a una mujer que había perdido una bolsa con 2.800 euros
- Un muerto y un herido de gravedad por un accidente de moto en la Vía de Cintura
- Denunciado por instalar una grúa ilegal para bajar una embarcación en Cala Egos
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- La Guardia Civil rescata en helicóptero a dos excursionistas en Mallorca