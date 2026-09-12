Los Bombers rescatan a una excursionista herida en Peguera

Bombers de Mallorca del parque de Calvià, junto al helicóptero sa Milana, han rescatado esta mañana a una excursionista que ha sufrido un accidente en un lugar de difícil acceso en la zona de Peguera.

El accidente ha ocurrido sobre las once y media de la mañana en una zona de monte de Peguera. La mujer ha sufrido una caída que le ha provocado una lesión en una pierna, por lo que no podía caminar. Así que ha tenido que ser evacuada por el helicóptero hasta un lugar en el que esperaba una ambulancia, que la ha trasladado a un centro médico.