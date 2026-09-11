Socorristas rescatan a una bañista en estado crítico en la playa de Palmira
Los rescatistas han reanimado a once personas en parada cardiopulmonar en el litoral de Calvià este verano
Los socorristas han rescatado esta mañana a una anciana suiza de 84 años que estaba inconsciente en el agua en la playa de Palmira, en Peguera. La mujer fue sometida a maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que recuperó el pulso y fue trasladada en ambulancia en estado crítico al hospital de Son Espases. A lo largo de este verano los rescatistas han auxiliado a once personas en el litoral de Calvià.
El último incidente se produjo a las once y media de la mañana en la playa de Palmira, en Peguera. Menos de 24 horas después de que otro bañista suizo de 87 años fuera reanimado en la cercana playa de La Romana. Un socorrista detectó a una mujer inmóvil en el agua y la rescató. Con ayuda de otro compañero del equipo de emergencias y de un médico que estaba en la playa le realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la dotación de una ambulancia. La víctima, suiza de 84 años, fue trasladada en estado crítico al hospital de Son Espases.
Los socorristas de Calvià han auxiliado a lo largo de este verano a once personas, a las que tuvieron que realizar maniobras de reanimación en las distintas playas del municipio.
Desde los socorristas recuerdan que están en una situación de tensión laboral, con el salario congelado desde el año pasado y a la espera de una decisión del Ayuntamiento para negociar una mejora.
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