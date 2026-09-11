Piden 5,5 años de cárcel por atropellar a un mecánico al robar una furgoneta en un taller de sa Pobla: "Me arrastró 70 metros y me pasó por encima"

La Fiscalía y la acusación particular reclaman una condena de cinco años y medio de prisión para un joven argelino de 19 años por atropellar al dueño de un taller mecánico de sa Pobla al robar una furgoneta. "Me agarré a la puerta del conductor, me arrastró 70 metros y me pasó por encima", contó la víctima en el juicio celebrado ayer en un juzgado de lo penal de Palma. El afectado sufrió una fractura de peroné y otras lesiones, por las que tuvo que ser operado y padece secuelas. El procesado admitió la sustracción del vehículo, con el que acabó estrellándose contra una farola, pero alegó que no se dio cuenta del atropello. El caso quedó visto para sentencia.

Los hechos ocurrieron hacia las dos de la tarde del 7 de abril de 2025 en un taller mecánico situado en la calle Albufera, en sa Pobla. El acusado, que tiene varios antecedentes, se metió en una furgoneta Citroën Berlingo que estaba a las puertas del negocio pendiente de ser reparada. El joven aprovechó que tenía las llaves puestas para robarla, pero el dueño del negocio lo vio y trató de impedírselo. "Vi al chico que se metía en la furgoneta y me acerqué. Le dije: '¡Para! ¿A dónde vas?', relató el hombre en la vista oral. El dueño del taller contó que el vehículo "inició la marcha a toda velocidad" y él se quedó agarrado a la puerta del conductor. "Me quedé colgando y me arrastró 50, 60 o 70 metros. Al final, cuando vi que iba muy rápido, me tiré al suelo y la furgoneta me pasó por encima", añadió.

El delincuente se dio entonces a la fuga, dejando al mecánico malherido en el suelo. "Tenía mucho dolor y, como no pasaba nadie por allí, me arrastré hasta que llegue al taller y pedí ayuda a un compañero", explicó. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital, donde los médicos comprobaron que sufría fractura de peroné y otras lesiones en brazos y piernas. "Tuvieron que operarme y ponerme una placa, estuve un mes parado en casa sin poder hacer nada, he tenido que ir a rehabilitación, sigo con secuelas y estoy a la espera de otra operación. Quiero que esta persona pague", dijo cuando el fiscal le preguntó si quiere ser indemnizado.

El acusado, por su parte, reconoció el robo de la furgoneta, pero argumentó que no quiso arrollar a la víctima y que ni siquiera fue consciente de su presencia. "Encontré una furgoneta en la acera. Estaba en marcha y pensé en llevármela. Cuando vi al señor venir gritando, me entró miedo y nervios y me fui directamente", aseguró. "No me di cuenta de si se dio con el coche, si le hice daño", alegó.

El ladrón recorrió un kilómetro con el vehículo robado, pese a que no tiene carné de conducir. Acabó perdiendo el control del automóvil y se estrelló contra una farola, provocando cuantiosos daños en la furgoneta, que han sido tasadas en 1.343 euros.

Varios agentes de la Policía Local de sa Pobla y de la Guardia Civil contaron que encontraron el vehículo abandonado y que tras una rápida investigación arrestaron al sospechoso esa misma noche, cuando estaba en la terraza de un bar de la localidad. Desde entonces, permanece en prisión preventiva.

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La Fiscalía y la acusación particular imputan al encausado delitos de lesiones agravadas, robo con violencia y conducción sin permiso. Reclaman por ellos penas que suman cinco años y medio de prisión, así como una indemnización de 12.400 euros para el mecánico atropella. También solicitan una compensación para el propietario de la furgoneta por los daños sufridos por el vehículo.