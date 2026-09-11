Un detenido en el aeropuerto de Palma llevaba 1,3 kilos de cocaína en el intestino

Una intervención conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera permitió descubrir a un viajero que llegó al aeropuerto de Palma el pasado domingo con 109 envoltorios de cocaína en el interior de su intestino, con un peso total de 1,3 kilos. El hombre, nigeriano de 46 años, fue trasladado con urgencia al hospital de Son Espases ante el riesgo que corría de morir si se rompía alguno de los paquetes. Finalmente expulsó de forma natural toda la droga.

En la intervención colaboraron agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Sus diferentes servicios de información habían alertado de la llegada a Mallorca de un viajero que podría tratar de introducir una importante cantidad de droga en la isla. El sospechoso aterrizó en un vuelo procedente de la ciudad belga de Charleroi el pasado domingo.

En cuanto llegó fue interceptado por los agentes. En la revisión superficial a la que le sometieron y en su equipaje no apareció nada extraño, pero cuando le hicieron una placa de rayos x descubrieron que llevaba numerosos cuerpos extraños en el intestino.

Las bellotas de cocaína que el hombre llevaba en el interior de su organismo. / CNP / Guardia Civil / SVA

Ante el riesgo de muerte que corría si se rompía alguno de los envoltorios, el hombre fue trasladado al hospital de Son Espases, donde quedó custodiado en calidad de detenido. Allí expulsó de forma natural 109 pequeños paquetes, conocidos como "bellotas" en términos policiales, que contenían un total de 1.353 gramos de una sustancia blanca, según todos los indicios, cocaína.

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Tras pasar a disposición judicial, el hombre ingresó en prisión provisional.