Desarticulada una banda que introducía cocaína en Menorca en coches con dobles fondos

Una investigación desarrollada de forma conjunta por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha permitido desmantelar una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en Menorca, oculta en escondrijos instalados en coches que llegaban a la isla en ferri. En distintas intervenciones los cuerpos de seguridad se han incautaron de más de seis kilos de droga.

La investigación comenzó este verano, al detectarse un incremento en la venta de droga en Menorca durante la temporada turística. En las pesquisas coincidieron Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional.

La trama estaba liderada por un hombre residente en Ciutadella, que presuntamente introducía droga en Menorca en vehículos, escondida en dobles fondos disimulados. Los coches viajaban a la isla en ferri desde los puertos de Valencia o Barcelona.

A lo largo de los últimos meses los instigadores intervinieron varios de los envíos: dos kilos de cocaína en Ciutadella en mayo, y 3,5 kilos en julio en Barcelona. Finalmente, el 29 de julio, se puso en marcha una operación, con registros simultáneos en Ciutadella, Maó, es Castell y Carcaixent (Valencia), en los que los agentes intervinieron otro kilo de cocaína, 9.000 euros y diferentes útiles para la manipulación de la droga.

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En total durante todas las fases de la operación se han intervenido más de seis kilos de cocaína y se ha detenido a once sospechosos. Los investigadores consideran que ha quedado desmantelada la principal organización que introducía droga en Menorca por vía marítima.