Tribunales
Absuelto el turista acusado por hacer una foto a una niña en un hotel de Mallorca
La jueza descarta que el hombre, para quien la Fiscalía pedía tres años de cárcel, tomara las imágenes de la menor con intención sexual
La jueza ha absuelto al turista alemán acusado de un delito contra la intimidad por fotografiar a una niña en el comedor de un hotel en Cala Millor, en Mallorca. La sentencia destaca que el acusado, representado por la abogada María Barbancho y para quien la Fiscalía reclamaba tres años de prisión, tomó la imagen en un espacio abierto al público y que no la difundió. Tampoco aprecia connotaciones sexuales en la fotografía y considera "accidental" que se viera en ellas parte de la ropa interior de la pequeña.
Los hechos ocurrieron en la mañana del 27 de julio de 2026, cuando el procesado observó a una niña de tres años que estaba usando el teléfono móvil mientras desayunaba con sus padres. El turista sacó con su teléfono dos fotografías de la menor en las que aparecía con las piernas abiertas debajo de la mesa y mostrando parcialmente su ropa interior. Según alegó, lo hizo porque le llamó la atención que usara el móvil pese a su corta edad y quería mostrárselo a su pareja, que es educadora.
La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los padres de la menor, imputaban al turista un delito contra la intimidad. Pero la magistrada descarta esta tesis y expone que el acusado no hizo las fotografías con artificios técnicos, sino que la colocó a la altura de su hombro, "de modo que cualquier persona podía percatarse". Tampoco considera intencionado el hecho de que se viera la ropa interior de la niña. De este modo, aunque califica de "inapropiado e indeseable" el hecho de fotografiar a una menor sin el consentimiento de sus padres, considera que el acusado no cometió delito alguno y lo absuelve.
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