Los socorristas rescatan a un bañista de 87 años en estado grave en la playa de La Romana, en Calvià
Una ambulancia trasladó a la víctima al hospital de Son Espases
Un socorrista rescató esta tarde en la playa de La Romana, en Peguera (Calvià), a un turista suizo de 87 años que estaba inconsciente en el mar. La víctima se encontraba en situación de parada cardiaca, pero tras practicarle las maniobras de reanimación con la ayuda de socorristas de las playas de Palmira y Torà, policías y la dotación de una ambulancia, lograron que recuperara el pulso. El anciano fue trasladado en estado grave al hospital de Son Espases.
El incidente ocurrió sobre las tres de la tarde en la playa de La Romana, en Peguera. El socorrista vio a un hombre inmóvil en el agua y acudió a rescatarle. Al comprobar que no respiraba inició las maniobras de reanimación, con el apoyo de socorristas de las playas de Palmira y Torà, a los que se sumaron policías de Calvià y la dotación de una ambulancia.
Finalmente lograron que recuperara el pulso y la ambulancia le trasladó en estado grave a Son Espases.
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