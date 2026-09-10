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La Policía Local de Palma localiza a una mujer que había perdido una bolsa con 2.800 euros

Los agentes encontraron a un amigo de la perjudicada a través de las redes sociales, lo que les permitió contactar con ella

Un coche de la Policía Local, frente al Ayuntamiento de Palma.

Un coche de la Policía Local, frente al Ayuntamiento de Palma. / Policía Local de Palma

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una investigación de la Policía Local de Palma ha permitido localizar a una mujer que se olvidó en el interior de un autobús de la EMT un bolso que contenía 2.800 euros y diversa documentación. Los agentes han logrado contactar con la perjudicada, que se encuentra de viaje fuera de España, que ha mostrado su agradecimiento.

Todo comenzó el pasado 4 de septiembre, cuando un conductor de autobús de la línea 7 de Palma encontró en el vehículo un bolso que un pasajero había dejado olvidado. El chófer la entregó a la EMT, y representantes de la empresa municipal la llevaron a las oficinas de efectos perdidos del Ayuntamiento.

Allí los agentes de la Policía Local examinaron el contenido del bolso.En el interior había dos pasaportes españoles y una cartera con documentación, tarjetas bancarias y 2.828 euros en efectivo.

Ante la imposibilidad de contactar por teléfono con la titular de la documentación, los agentes del Departamento de Relaciones Externas (Dere) de la Policía llevaron a cabo una búsqueda en las redes sociales, lo que les permitió encontrar a un amigo de la mujer, y a través de él pudieron comunicarse con ella.

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La propietaria explicó que se encuentra fuera de España, y mostró su alivio y agradecimiento por la recuperación de sus pertenencias.

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