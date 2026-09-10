La Policía Local de Palma localiza a una mujer que había perdido una bolsa con 2.800 euros
Los agentes encontraron a un amigo de la perjudicada a través de las redes sociales, lo que les permitió contactar con ella
Una investigación de la Policía Local de Palma ha permitido localizar a una mujer que se olvidó en el interior de un autobús de la EMT un bolso que contenía 2.800 euros y diversa documentación. Los agentes han logrado contactar con la perjudicada, que se encuentra de viaje fuera de España, que ha mostrado su agradecimiento.
Todo comenzó el pasado 4 de septiembre, cuando un conductor de autobús de la línea 7 de Palma encontró en el vehículo un bolso que un pasajero había dejado olvidado. El chófer la entregó a la EMT, y representantes de la empresa municipal la llevaron a las oficinas de efectos perdidos del Ayuntamiento.
Allí los agentes de la Policía Local examinaron el contenido del bolso.En el interior había dos pasaportes españoles y una cartera con documentación, tarjetas bancarias y 2.828 euros en efectivo.
Ante la imposibilidad de contactar por teléfono con la titular de la documentación, los agentes del Departamento de Relaciones Externas (Dere) de la Policía llevaron a cabo una búsqueda en las redes sociales, lo que les permitió encontrar a un amigo de la mujer, y a través de él pudieron comunicarse con ella.
La propietaria explicó que se encuentra fuera de España, y mostró su alivio y agradecimiento por la recuperación de sus pertenencias.
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