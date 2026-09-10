Detenido por tirar al suelo a un trabajador del aeropuerto de Palma, que se rompió las dos muñecas
El individuo reaccionó violentamente cuando el empleado le pidió que guardara cola
La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano colombiano que presuntamente tiró al suelo de un empujón a un trabajador del aeropuerto, que se rompió las dos muñecas, porque le pidió que respetara la cola ante el mostrador de facturación.
Los hechos, según informan fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron a principios de mes, cuando un empleado de una compañía estaba atendiendo a los viajeros en uno de los mostradores de facturación del aeropuerto y se percató de que un hombre intentaba saltarse su turno.
El trabajador le indicó que debía esperar y respetar la cola, a lo que el viajero respondió de forma agresiva: "Si me tocas te parto la cara".
Entonces el hombre propinó un empujón al empleado, que cayó al suelo y sufrió fracturas en las dos muñecas.
La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional del aeropuerto, y los agentes del Grupo de Investigación del Puesto Fronterizo iniciaron de inmediato gestiones para tratar de localizar al agresor.
Los policías revisaron las cámaras de seguridad y se entrevistaron con diversos testigos, hasta que lograron identificar al sospechoso, que resultó se un ciudadano colombiano. El hombre fue arrestado el pasado viernes como presunto autor de un delito de lesiones.
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