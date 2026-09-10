Detenido un individuo por atacar a dos mujeres en la calle en Palma por su orientación sexual

La Policía Nacional arrestó anoche a un joven marroquí de 28 años que presuntamente atacó a dos mujeres en plena calle Manacor de Palma por su orientación sexual. El individuo les arrojó piedras y una botella, y las golpeó con una llave inglesa. También se enfrentó a los policías que le detuvieron. Una de las víctimas sufrió heridas y tuvo que recibir asistencia médica.

Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió la pasada noche en la calle Manacor, en Palma. El 091 recibió una llamada alertando de que un individuo estaba agrediendo a una mujer. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadadano acudieron con urgencia al lugar y vieron a dos mujeres que trataban de escapar de un hombre que las seguía en bicicleta en una actitud muy agresiva.

Las dos mujeres explicaron a los agentes que el individuo se les había acercado cuando iban por la calle y las había increpado con insultos homófobos y transfóbicos, y las había amenazado de muerte.

Ellas trataron de marcharse pero el hombre las siguió en bicicleta mientras profería insultos. Les lanzo una botella, que no las llegó a alcanzar, y también varias piedras. Una de las víctimas recibió una pedrada en el brazo que le causó una herida. El agresor cogió entonces una llave inglesa que llevaba entre sus pertenencias y las golpeó varias veces, mientras ellas pedían ayuda a gritos.

Las mujeres explicaron que habían sentido mucho miedo por la actitud extremadamente violenta del individuo. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro médico para ser atendida de diversas heridas.

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El hombre, ciudadano marroquí de 28 años, mantuvo una actitud desafiante ante los policías, con una resistencia activa a ser detenido, mientras les amenazaba de muerte. Finalmente quedó arrestado por un delito de odio y otro de amenazas.