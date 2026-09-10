Condenado a 12 años de cárcel por drogar y violar a una menor discapacitada en Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 12 años de prisión a un joven por drogar y violar a una menor, vecina suya y que sufre una discapacidad psíquica. La sentencia declara probado que el procesado agredió sexualmente a la víctima en dos ocasiones, una de ellas tras enseñarle a esnifar una sustancia estupefaciente y aprovechar que la víctima estaba aturdida. La Fiscalía reclamaba inicialmente 30 años de cárcel para el sospechoso por dos delitos diferentes, pero el tribunal considera que se trata de uno solo continuado. Además, señala que si bien ha quedado probado que el hombre era consciente de la edad de la chica, no está acreditado que estuviera al corriente de su discapacidad. El fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior, ordena al condenado indemnizar con 30.000 euros a la perjudicada.

Los hechos ocurrieron a principios de 2024. El acusado, un colombiano de 22 años que estaba en España de forma irregular y que tenía abierto un proceso de expulsión, vivía con su mujer y su hijo en el mismo edificio que la niña y su familia. La menor tenía diagnosticado un trastorno del espectro autista y una discapacidad reconocida del 34 por ciento. El 10 de enero , el joven se encontró con la víctima en el portal del edificio y le propuso que le acompañara a un parque cercano, donde había quedado con unos amigos, a los que debía decirles que era mayor de edad. Allí estuvieron fumando marihuana y tomaron unas cervezas. Cuando se quedaron a solas, el acusado empezó a manosear a la chica y a besarla, para luego obligarla a hacerle una felación y penetrarla.

En los días siguientes, el procesado conversó con la menor a través de WhatsApp y concertó una nueva cita con ella. En esta ocasión, se encontraron en el domicilio de él. Una vez en su habitación, el joven sacó un envoltorio con una sustancia estupefaciente de color rosa y le enseñó cómo esnifarla. Lo hizo, señala la sentencia, "con el fin de anular la voluntad de la menor". La víctima quedó sumida en las horas siguientes en un "estado de distorsión de la percepción", ya que "la habitación le daba vueltas", y llegó a quedarse inconsciente. El acusado aprovechó su estado para volver a violarla, pese a que la adolescente le decía que no se encontraba bien y le hacía daño. Tras esta nueva agresión sexual, la echó de su casa con la excusa de que su mujer estaba a punto de volver a casa, pese a que la víctima perdía el equilibrio y no podía andar correctamente.

El tribunal de la sección primera de la Audiencia considera que estos hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, pese a que el fiscal consideraba que se trataba de dos delitos diferentes por los que solicitó sendas penas de 15 años de cárcel. La sala argumenta que se trata de dos violaciones cometidas con apenas tres días de diferencia, sobre la misma víctima y en unas circunstancias semejantes. Los magistrados, por otro lado, consideran que ha quedado probado que el hombre sabía que la víctima tenía 14 años, pero no que tuviera conocimiento su trastorno. En este sentido, señalan que "no está acreditado que la sintomatología de este fuera apreciable por persona que no la conociera bien o sin conocimientos técnicos".

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El fallo impone al acusado -en prisión preventiva desde que acabó el juicio a principios de junio pasado- una pena de 12 años de prisión, así como una orden de alejamiento de la víctima durante 20 años y que la indemnice con 30.000 euros por los daños morales, ya que las violaciones "agravaron su ya delicada situación personal" y ha tenido que recibir atención psicológica.