Muere un anciano de Sant Joan que se quemó en el incendio de su coche

Un vecino de Sant Joan de 75 años falleció ayer en el hospital Vall d'Ebron de Barcelona, adonde había sido trasladado el día anterior desde Mallorca tras sufrir gravísimas quemaduras en el incendio de su coche y que se extendió sobre una superficie de 1.000 metros cuadrados de rastrojos. Una mujer que sacó al anciano del vehículo sufrió también quemaduras, aunque de carácter leve.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el incidente ocurrió sobre las once de la mañana del lunes en un camino rural del término municipal de Sant Joan. Según los primeros indicios recogidos en el lugar, el hombre, de 75 años, conducía un turismo Seat Alhambra y se salió por accidente del camino y cayó por un pequeño desnivel hasta una zona de sembrado.

El conductor realizó repetidas maniobras para tratar de volver al camino, pero la rueda se había quedado bloqueada en una zanja. Los investigadores de la Guardia Civil creen que el sobrecalentamiento que provocó al motor, unido a la alta temperatura ambiental, provocó un incendio en el vehículo, que se extendió rapidamente por el campo, cubierto de vegetación muy seca.

El incidente fue presenciado por una mujer, que acudió en auxilio del anciano y le ayudó a salir del vehículo. Al lugar acudieron también dotaciones de los Bombers de Mallorca, Guardia Civil y ambulancias. Los bomberos sofocaron el fuego que afectó a una extensión de unos 1.000 metros cuadrados de superficie agrícola.

Las dotaciones sanitarias confirmaron que el hombre sufría gravísimas quemaduras en la mitad inferior de su cuerpo, por lo que fue evacuado con urgencia a Son Espases. La mujer que le ayudó presentaba también quemaduras pero de carácter leve.

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El estado del herido era tan grave que los médicos decidieron que fuera trasladado de forma inmediata al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que cuenta con un departamento especializado en grandes quemados. El hombre ingresó allí el mismo lunes. Sin embargo, su situación era crítica y finalmente no pudo superar la gravedad de sus lesiones y falleció ayer.