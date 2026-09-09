La Guardia Civil interviene tres paquetes enviados a Mallorca con 25 kilos de marihuana

Agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma han detenido en las últimas semanas a tres personas en Mallorca, receptores de tres paquetes que contenían en total 25 kilos de marihuana.

Se trata de tres intervenciones distintas, realizadas por guardias de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto de Palma. Entre el 31 de julio y el 7 de septiembre, los agentes detectaron la llegada a Mallorca de tres paquetes sospechosos, que posteriormente se confirmó que contenían 4,5, 8 y 12,3 kilos de marihuana.

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Los agentes arrestaron a los destinatarios de los paquetes, tres hombres de 29, 50 y 73 años.