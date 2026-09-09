Una conductora da positivo en la alcoholemia tras provocar un accidente en Son Gotleu, en Palma

Una mujer fue denunciada por la Policía Local tras dar un resultado positivo, con una tasa de 0,32, en la prueba de alcoholemia a la que fue sometida tras provocar un accidente al saltarse un ceda el paso en la calle Sant Leandre, en la barriada palmesana de Son Gotleu. La ocupante del otro coche implicado resultó herida, y dos vehículos más sufrieron desperfectos.

El accidente, según informa la Policía Local, ocurrió a las ocho y media del pasado domingo en la confluencia de las calles Sant Leandre y Regal. Según las diligencias policiales, una conductora se saltó la señal de ceda el paso y colisionó contra un cuadriciclo en el que viajaba otra mujer, que resultó herida. A consecuencia del impacto el primer coche salió desplazado golpeó contra otros dos vehículos estacionados, que sufrieron grandes daños.

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El coche quedó encajonado entre dos vehículos tras el accidente. / Policía Local de Palma

Los policías realizaron la prueba de alcoholemia a la conductora que había cometido la infracción, y dio un resultado positivo, con una tasa de 0,32. La mujer fue denunciada por no parar en el ceda el paso y por conducir bajo la influencia del alcohol.