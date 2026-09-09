Arrestan a una mujer en Palma por dejar a su hijo de 7 años solo en casa de madrugada

La Policía Nacional arrestó el pasado lunes a una mujer que presuntamente dejó solo en casa de madrugada a su hijo, de siete años. Según el familiar que denunció el caso, esta situación se repetía varias veces a la semana.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, cuando el 091 recibió una llamada alertando de que una mujer había dejado solo en su casa, en Son Gotleu, a su hijo de siete años hacía varias horas, y que el pequeño había llamado a un familiar porque estaba hambriento y asustado.

Cuando los policías llegaron al domicilio fueron recibidos por el familiar que les había avisado, que se había desplazado desde su casa tras recibir la llamada del niño. Los agentes comprobaron que la habitación en la que estaba el menor estaba muy desordenada, con enseres por el suelo, y con una temperatura muy alta. El niño les explicó que su madre se había marchado hacía un rato y que se quedaba solo muchas veces.

El familiar confirmó este extremo. Dijo que la madre dejaba solo al niño tres o cuatro días a la semana, y que cuando el pequeño se asustaba le llamaba a él por teléfono.

Los policías contactaron con la madre, que manifestó que estaba trabajando, pero acudió poco después. Al ser interrogada por los agentes, explicó que normalmente dejaba al niño con una cuidadora para poder ir a trabajar, aunque otros familiares lo negaron.

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Tras practicar diversas gestiones, los policías arrestaron a la mujer como presunta autora de un delito de abandono de menor, y la trasladaron a la Jefatura. El niño quedó a cargo del familiar.