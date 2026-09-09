Arrestan a un motorista sin carné que escapó de forma temeraria de la Policía
El individuo adelantó a gran velocidad a una patrulla y no obedeció las indicaciones de detenerse
La Policía Nacional ha detenido a un motorista que no tenía permiso, y que fue sorprendido por una patrulla circulando de forma temeraria por Manacor y luego escapó a toda velocidad de los agentes.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando una patrulla realizaba labores de prevención de la delincuencia en la ronda de circunvalación de la ciudad, según informa la Jefatura Superior de Policía de Balears.
En ese momento fueron adelantados por una motocicleta de gran cilindrada que circulaba por el arcén a una velocidad muy elevada. Aunque reclamaron al conductor que detuviera la marcha haciendo uso de los indicativos luminosos y acústicos, este hizo caso omiso. Tampoco respondió cuando los propios policiales emplearon un megáfono para pedirle que frenara.
El motorista fue zigzagueando entre los vehículos hasta conseguir darse a la fuga. En cualquier caso, los agentes pudieron anotar la matrícula y percatarse de que el sospechoso tenía unos tatuajes en la espalda.
Con esta información pudieron comprobar que el hombre estaba registrado en las bases de datos policiales y que carecía de permiso de conducir. La moto, además, no tenía el seguro en vigor.
El hombre, de origen colombiano, fue posteriormente arrestado como supuesto autor de un delito de desobediencia grave y otro contra la seguridad vial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El camionero que provocó el accidente en la autopista de Inca multiplicó por 12 la tasa máxima de alcohol
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- Detenido el conductor del camión que ha causado el accidente múltiple en la autopista de Inca al dar positivo en alcohol
- Muere un joven de 29 años atropellado cerca de una discoteca de Palma
- Un muerto y un herido de gravedad por un accidente de moto en la Vía de Cintura
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Pasa a disposición judicial el conductor del camión que provocó un accidente múltiple en la autopista de Inca