Arrestan a un motorista sin carné que escapó de forma temeraria de la Policía

La Policía Nacional ha detenido a un motorista que no tenía permiso, y que fue sorprendido por una patrulla circulando de forma temeraria por Manacor y luego escapó a toda velocidad de los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando una patrulla realizaba labores de prevención de la delincuencia en la ronda de circunvalación de la ciudad, según informa la Jefatura Superior de Policía de Balears.

En ese momento fueron adelantados por una motocicleta de gran cilindrada que circulaba por el arcén a una velocidad muy elevada. Aunque reclamaron al conductor que detuviera la marcha haciendo uso de los indicativos luminosos y acústicos, este hizo caso omiso. Tampoco respondió cuando los propios policiales emplearon un megáfono para pedirle que frenara.

El motorista fue zigzagueando entre los vehículos hasta conseguir darse a la fuga. En cualquier caso, los agentes pudieron anotar la matrícula y percatarse de que el sospechoso tenía unos tatuajes en la espalda.

Con esta información pudieron comprobar que el hombre estaba registrado en las bases de datos policiales y que carecía de permiso de conducir. La moto, además, no tenía el seguro en vigor.

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El hombre, de origen colombiano, fue posteriormente arrestado como supuesto autor de un delito de desobediencia grave y otro contra la seguridad vial.