Muere un ciclista de una enfermedad súbita cuando recorría el Coll de Sóller
El fallecido, un turista neerlandés de 66 años, había salido con un grupo de amigos a realizar una ruta en bicicleta
Un turista neerlandés de 66 años ha fallecido esta mañana al parecer a causa de una enfermedad súbita cuando ascendía el Coll de Sóller en bicicleta. El hombre ha sufrido una indisposición y cuando ha llegado al lugar la ambulancia había muerto.
Según informan desde la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del atestado, el incidente ha ocurrido sobre las nueve y media de la mañana en la subida al Coll de Sóller. La víctima era un turista neerlandés de 66 años que estaba alojado en un hotel de la zona de Palma. Esa mañana había salido junto a un pequeño grupo para realizar una ruta en bicicleta y, cuando estaba ascendiendo el Coll de Sóller, ha sufrido una indisposición y se ha desvanecido.
Sus acompañantes han avisado de inmediato a emergencias y varias patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia han acudido al lugar. Los sanitarios no han podido hacer nada por el hombre, que había fallecido ya.
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