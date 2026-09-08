Dos heridos al precipitarse con una moto por un terraplén de 20 metros en Cala Tuent

Dos ciudadanos alemanes resultaron heridos hoy al mediodía cuando la moto en la que circulaban se ha salido en una curva y se ha precipitado por un terraplén de unos veinte metros en la carretera de Cala Tuent, en Escorca. Los afectados sufrieron lesiones de caracter menos grave, y podría haber sido peor si los arbustos no hubieran frenado la caída. Los afectados tuvieron que ser rescatados por los Bombers de Mallorca, que movilizaron su helicóptero, al igual que el 061

El accidente, según informan desde los Bombers de Mallorca y el 061, ha ocurrido sobre la una del mediodía en la carretera de Cala Tuent, en Escorca. Los heridos, dos ciudadanos alemanes, viajaban en una moto BMW 1.250 que se ha salido de la vía en una curva y se han precipitado por un terraplén de unos veinte metros de altura.

Los arbustos que había en la zona frenaron la caída de las víctimas y evitaron que sufrieran lesiones peores. Al lugar se desplazaron dotaciones del 061 y de los Bombers, con dos helicópteros, así como la Guardia Civil.

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Los dos heridos sufrían lesiones consideradas menos graves. Fueron evacuados en los dos helicópteros al hospital de Son Espases.