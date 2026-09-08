Detenido un segundo menor por atracar comercios de Palma con una pistola de juguete

La Policía Nacional ha detenido a un segundo menor por supuestamente atracar dos establecimientos del barrio palmesano de Bons Aires con armas de juguete.

La investigación desarrollada por el Grupo de Atracos ha permitido aclarar que, tal y como sospechaban, había más de una persona implicada en los robos con violencia.

El caso sigue abierto debido a que falta por localizar a uno de los tres jóvenes que participaron en los asaltos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Los agentes, tras comprobar las grabaciones de los hechos, han descartado que haya más personas implicadas.

Fue a principios de este mes de septiembre cuando los tres sospechosos, a bordo de dos motocicletas, cometieron dos robos en sendos locales empleando armas simuladas que habían adquirido en una juguetería.

El primer robo ocurrió en una frutería en el barrio de Bons Aires sobre las 01.20 horas. Dos jóvenes con capuchas y mascarillas entraron en el local y apuntaron a un trabajador con un arma mientras le gritaba que sacara el dinero de la caja. Uno de los asaltantes pidió la contraseña y, al no poder abrirla, sustrajo el cajón entero y ambos abandonaron el lugar.

El segundo robo se produjo en un supermercado ubicado en el mismo barrio sobre las 03.40 horas. En este participaron los tres sospechosos, de nuevo con el rostro cubierto. Pese a que exigieron el dinero blandiendo sus pistolas, los trabajadores les hicieron frente y lograron que abandonaran el lugar.

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La noche del pasado domingo, según la Policía, uno de los implicados llamó a comisaría para confesar los dos atracos. Su padre le había reconocido en un vídeo publicado por un medio de comunicación y le instó a contar la verdad. Este fue el primero de los menores arrestados, al que se ha sumado un segundo este martes.