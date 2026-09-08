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Detenido por robar un patinete eléctrico en una vivienda de Sóller

Un agente de la Guardia Civil en Magaluf, Calvià, Mallorca.

Un agente de la Guardia Civil en Magaluf, Calvià, Mallorca. / GUARDIA CIVIL

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EP

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años por supuestamente robar un patinete eléctrico en una vivienda del municipio mallorquín de Sóller.

Fue la víctima quien, comprobar las cámaras de videovigilancia de su domicilio, alertó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de lo que había ocurrido.

En las imágenes, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, se observa como el sospechoso escala la pared del recinto, accede al interior de la vivienda y sustrae un patinete eléctrico.

Tras realizar varias batidas por la zona, los agentes localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las proporcionadas por el propietario de la vivienda. Además, se encontraba en posesión del patinete eléctrico sustraído.

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El joven, de nacionalidad colombiana, fue detenido como supuesto autor de un delito de robo con fuerza y puesto a disposición de la autoridad judicial.

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