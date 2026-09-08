Detenido por herir de gravedad a un joven que salió en defensa de una mujer en Cala d'Or

La Guardia Civil de Santanyí ha detenido a un joven de 20 años y ha investigado a otro de 22 como presuntos autores de las lesiones que sufrió un chico, también de 22 años, al que agredieron después de que saliera en defensa de una mujer en Cala d'Or.

Según informa la Guardia Civil, el incidente ocurrió el pasado mes de agosto en las inmediaciones de un local de ocio nocturno de Cala d'Or. La víctima es un joven de 22 años que vio que un hombre increpaba y molestaba a una mujer, a la que llegó a pegar en la cara. El chico intervino para tratar de protegerla y el otro individuo le propinó varios puñetazos a él. En ese momento apareció otro joven que le golpeó en la frente con una botella de cristal. La víctima cayó al suelo, sangrando abundantemente, pero los dos agresores siguieron pegándole hasta la llegada de la Guardia Civil, momento en el que se dieron a la fuga corriendo.

El joven quedó malherido y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, donde comprobaron que había sufrido una fractura en los huesos del cráneo.

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La Guardia Civil de Santanyí llevó a cabo una investigación que ha permitido identificar a los dos agresores. Uno de ellos, de 20 años, ha sido detenido por un delito de lesiones graves, y el otro, de 22, ha quedado imputado por lesiones leves.