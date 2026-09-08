Detenida una masajista sin licencia que se intentó hacer pasar por otra persona para eludir una sanción

La Policía Local de Palma ha detenido a una masajista sin licencia que, para intentar eludir una sanción administrativa, se hizo pasar por otra persona de cuyo pasaporte poseía una fotografía.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal ocurrieron sobre las 18.30 horas del pasado domingo en la carretera de s'Arenal, en la Playa de Palma.

La mujer fue sorprendida por una patrulla dando un masaje a un bañista en la playa, algo que está prohibido por la ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica.

Cuando los agentes le solicitaron su documentación con la intención de identificarla y formular la correspondiente denuncia, ella les enseñó una fotografía del anverso de un pasaporte chino.

Aunque en un primer momento, atendiendo a la fotografía del documento, parecía que se trataba de la misma persona, los policías detectaron algunas diferencias fisionómicas en la zona de la nariz y en la parte inferior de los ojos.

Cuando le comunicaron que iba a ser trasladada a comisaría para su plena identificación, la mujer rectificó y entregó su verdadero documento de identidad. El pasaporte de la foto, admitió era de un familiar suyo que reside en Corea.

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La mujer, de nacionalidad china y 60 años, fue detenida como supuesta autora de un delito de falsedad documental y otro de usurpación de estado civil. Ha quedado en libertad a la espera de ser citada por la autoridad judicial.