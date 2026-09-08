Detenida la destinataria de un paquete con más de tres kilos y medio de marihuana en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente ser la destinataria de un paquete con más de tres kilos y medio de marihuana en Manacor.

Los hechos ocurrieron cuando una empresa de paquetería avisó a la Policía Nacional de que de uno de los paquetes recibidos emanaba un fuerte olor a marihuana.

A la llegada de los agentes, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, abrieron el paquete que contenía diversos paquetes de marihuana.

Los investigadores del Grupo II de Estupefacientes llevaron a cabo un operativo y detuvieron el pasado jueves a la presunta autora por un delito contra la salud pública.

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La Policía ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o de la página web de la Policía Nacional.