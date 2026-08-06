Un trabajador 'sin papeles' explotado por una empresa de jardinería en Palma: "Hacían talas clandestinas y teníamos que cargar troncos de más de 100 kilos"

'Juan Esteban', nombre ficticio de un inmigrante 'sin papeles' que trabajaba en una empresa de jardinería de Palma que presuntamente explotaba a cuatro de sus operarios en situación irregular, denuncia la precariedad a la que ha estado sometido y los riesgos para su integridad física que ha tenido que afrontar ante la total ausencia de medidas de seguridad. "Nos hicieron cargar un camión con hasta seis o siete toneladas. Teníamos que subir troncos en pedazos, que pesaba más de 100 kilos cada uno", subraya. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres empresarios, un padre y sus dos hijos de origen búlgaro, por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Después de dos años y medio trabajando en negro, este inmigrante sudamericano en situación irregular ha iniciado los trámites para tratar de conseguir los anhelados papeles. Tras la detención por parte de la Policía Nacional de los responsables de esta empresa de jardinería que explotaba a su personal en situación irregular, hace un balance de todas las penurias a las que se ha visto obligado a hacer frente. Investigadores del Grupo I de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional procedieron a su detención después de que uno de estos trabajadores en situación irregular, que se encontraba de baja, denunció que le sometían a una estrecha vigilancia e incluso le colocaron una baliza en su coche para controlar todos sus movimientos.

"Me recogieron en las piscinas de Son Hugo, que es donde captaba a los inmigrantes 'sin papeles' para empezar a trabajar". Pronto se dio cuenta de que muchas horas de trabajo no se las pagaban y además tenía que hacer un gran esfuerzo físico. "Tardaba una hora en cargar y otra en descargar el camión con todos los pesados útiles de jardinería en el interior". Este duro trabajo no se lo abonaban.

"Para talar un árbol hay que contar siempre con un permiso del Ayuntamiento, pero ellos hacían talas clandestinas sin dar explicaciones. Cobraban y ya está", crítica. Su jornada se iniciaba a las siete de la mañana, pero hasta las ocho, una vez que el camión estaba cargado, no se computaba el inicio. Otro tanto ocurría al descargarlo.

Fumigando sin protección

"Conducíamos los coches y camiones sin carné de conducir. Luego estos se llevaban a Son Reus para reciclar todo este material. Pero una gran cantidad de ramas podadas nos hacían tirarlas a la basura," denuncia. La presunta vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales era una constante. "Nos hacían fumigar con herbicida o con fungicida y veneno sin ningún tipo de protección", abunda. Otro tanto ocurría al encargarse de la limpieza de piscinas. "Nos hacían limpiarlas sin recibir ningún tipo de formación".

Cualquier atisbo de los cuatro trabajadores de exigencia de sus condiciones laborales era replicado con una amenaza de despido. "Aquí hay muy negro que quiere trabajar con nosotros", se jactaba el empresario. Así decía que podría coger a otro inmigrante 'sin papeles' en el aparcamiento de un centro comercial de bricolaje.

Por último, 'Juan Esteban' insta a otros inmigrantes que se encuentren en situación irregular como él y tres compañeros que lo denuncien "sin miedo" a la UCRIF para poner fin a su explotación laboral por el solo hecho de ser un inmigrante en situación irregular. "Son excelentes personas y te tratan muy bien", subraya.