Una niña de dos años, grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Magaluf
El suceso ocurrió pasadas las seis de la tarde de este miércoles
Una niña de dos años ha resultado herida grave este miércoles por la tarde tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià.
El suceso ha ocurrido sobre las 18.09 horas en la piscina del Hotel Barbados, situado en la avenida Notari Alemany, donde el personal del establecimiento ha iniciado las primeras maniobras de soporte vital a la menor antes de la llegada de los servicios de emergencia.
El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha explicado que hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias, una de ellas medicalizadas, así como un jefe de guardia y un vehículo de logística del servicio sanitario urgente.
Tras ser estabilizada en el lugar, la niña de dos años ha sido trasladada en estado grave hasta el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, con preaviso al servicio de Pediatría.
- Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: 'Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él
- La Policía Local auxilia a una anciana desorientada que no sabía volver a su casa en Palma
- La Guardia Civil interviene más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una nave de Son Castelló, en Palma
- Rescatan el coche que apareció en el mar en Son Verí: fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado
- Los vecinos de la finca de Palma donde se produjo el asalto para robar droga: «Había sangre en toda la escalera»
- Prisión para un profesor de baile por agresiones sexuales a cinco niñas en Mallorca
- Hiere gravemente a un hombre que le recriminó que molestara a una chica en un bar de Costitx
- Detenido en Sóller por hacer fotos de una socorrista de la piscina municipal