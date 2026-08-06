Una niña de dos años, grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Magaluf

Una niña de dos años ha resultado herida grave este miércoles por la tarde tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià.

El suceso ha ocurrido sobre las 18.09 horas en la piscina del Hotel Barbados, situado en la avenida Notari Alemany, donde el personal del establecimiento ha iniciado las primeras maniobras de soporte vital a la menor antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha explicado que hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias, una de ellas medicalizadas, así como un jefe de guardia y un vehículo de logística del servicio sanitario urgente.

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Tras ser estabilizada en el lugar, la niña de dos años ha sido trasladada en estado grave hasta el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, con preaviso al servicio de Pediatría.