Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles por la tarde, a las 20.04 horas, en el kilómetro 5 de la carretera PM-820-2, que conecta el puerto de la Savina con Sant Ferran. El turismo en el que viajaban volcó y uno de sus ocupantes salió despedido.

El coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas. / Gerardo Ferrero

Los cuatro afectados fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados al Hospital de Formentera. Posteriormente, el herido más grave fue evacuado en helicóptero sanitario al Hospital Can Misses, en Ibiza.

El SAMU 061 movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado, una de soporte vital básico y un helicóptero sanitario para atender este nuevo accidente de tráfico en la isla.

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El pasado 23 de julio, dos mujeres perdieron la vida cuando circulaban en una moto alquilada sobre las 11.20 horas, poco después de salir de la Savina probablemente en dirección al Parque Natural, donde se encuentran las playas más visitadas de la isla. Colisionaron con un taxi por motivos que todavía se desconocen. Una falleció al instante y la otra, en el mismo punto del accidente después de que los servicios sanitarios intentaran reanimarla.

Fuente: Diario de Ibiza