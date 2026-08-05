Los vecinos de la finca de Palma donde se produjo el asalto para robar droga: «Había sangre en toda la escalera»

Los vecinos del edificio de Palma donde el pasado viernes unos encapuchados armados con pistolas asaltaron una vivienda para robar droga admiten que no tenían mucho contacto con la pareja que sufrió el atraco. «Apenas hola y adiós», explica un residente en el piso de al lado, que no oculta su sorpresa al descubrir que la Policía intervino una gran cantidad de estupefacientes en el piso. «¿Droga? ¿En serio? Nunca lo hubiera pensado». Otro de los vecinos sí que recuerda que había mucha gente de fuera que entraba en la casa de la pareja, que el lunes ingresó en prisión por narcotráfico. Varios de los residentes coinciden en que la noche del viernes oyeron los gritos, «como una discusión muy fuerte», y al día siguiente descubrieron un reguero de sangre en toda la escalera.

El asalto se produjo el pasado viernes sobre las once de la noche. Varios encapuchados atacaron al hombre en el ascensor del edificio, ubicado en pleno Ensanche de Palma, muy cerca de la calle Blanquerna. Llevaban armas de fuego y le golpearon en la cabeza con las culatas para quitarle las llaves del piso.

«Oímos unos gritos muy fuertes, como de discusión y de pelea», explica uno de los vecinos, «pero no sabíamos exactamente de dónde venían ni a qué se debían».

Sin embargo, la situación tuvo que ser lo bastante alarmante para que algunos de ellos avisaran a la Policía. Mientras tanto, varios testigos que se asomaron a la ventana llegaron a ver a los asaltantes, todavía encapuchados, que salían corriendo a la calle y escapaban a toda velocidad en un vehículo que les estaba esperando.

Cuando llegaron las primeras dotaciones policiales a la casa se encontraron con que en la vivienda residía una pareja, y que el hombre sangraba mucho por varias heridas en la cabeza. Estos agentes ya que percataron de que en el interior de la casa había drogas y armas. Uno de los moradores les entregó voluntariamente una maleta que contenía diversas cantidades de estupefacientes.

La dotación de una ambulancia atiende al hombre herido. / DM

El hombre fue atendido por la dotación de una ambulancia, y los dos quedaron arrestados por un delito de tráfico de droga. Los agentes de Estupefacientes que se encargaron del caso realizaron un registro en el domicilio y hallaron más sustancias escondidas en el dormitorio. En total se incautaron de más de seis kilos, entre cocaína, heroína, metanfetamina. MDMA y tusil, así como un fusil de aire comprimido.

El fusil de aire comprimido intervenido por la Policía. / CNP

Los investigadores concluyeron que los asaltantes trataron de robar la droga, lo que en argot policial se conoce como un «vuelco».

Esta noticia pilló ayer por sorpresa a algunos de los residentes en el edificio. A otros no tanto. «Hay mucha movilidad entre los vecinos», explicaba uno de ellos, «y resulta difícil decir cuánto tiempo llevaban viviendo aquí. No tenemos mucho contacto entre nosotros, pero es verdad que algunas veces vi entrar a gente extraña».

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Los residentes asistieron alarmados a la presencia de una ambulancia y diversas dotaciones de Policía en la noche del viernes, cuya presencia se prolongó durante la madrugada. «A la mañana siguiente vi que había un reguero de sangre por toda la escalera. Ahora me lo explico», comentaba uno de ellos.